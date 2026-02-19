Фигуранта дела с ущербом в 350 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана
Сегодня 2026, 09:45
92Фото: BAQ.KZ – архив
Генеральная прокуратура экстрадировала из Кыргызской Республики гражданина Казахстана подозреваемого в совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ГП, в 2023 году подозреваемый организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет на сумму около 350 млн тенге.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
– В марте 2025 года он был задержан в Бишкеке, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества, – сообщили в надзорном органе.
