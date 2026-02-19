  • Главная
  • Новости
  • Фигуранта дела с ущербом в 350 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана

Фигуранта дела с ущербом в 350 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана

Сегодня 2026, 09:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ – архив Сегодня 2026, 09:45
Сегодня 2026, 09:45
92
Фото: BAQ.KZ – архив

Генеральная прокуратура экстрадировала из Кыргызской Республики гражданина Казахстана подозреваемого в совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ГП, в 2023 году подозреваемый организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.  В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет на сумму около 350 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

– В марте 2025 года он был задержан в Бишкеке, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.  В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор.  За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества, – сообщили в надзорном органе. 

Самое читаемое

Наверх