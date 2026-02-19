Генеральная прокуратура экстрадировала из Кыргызской Республики гражданина Казахстана подозреваемого в совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ГП, в 2023 году подозреваемый организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет на сумму около 350 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.