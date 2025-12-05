В Нагое (Япония) стартовал финальный этап Гран-при по фигурному катанию, где выступает казахстанец Михаил Шайдоров, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. В короткой программе он допустил несколько ошибок и набрал 71,30 балла, что позволило ему занять шестое место.

Лидером после короткой программы стал японец Юма Кагияма — 108,77 балла. На втором месте его соотечественник Шун Сато — 98,06, третье место у Ильи Малинина из США — 94,05.

Произвольная программа у мужчин состоится 6 декабря, где Шайдоров продолжит борьбу за итоговые позиции.