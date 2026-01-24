  • 24 Января, 17:04

Фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 чемпионата четырех континентов

В произвольной программе спортсменка набрала 120,22 балла.

Фото: НОК РК

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завершила выступление на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в Пекине, заняв девятое место в итоговом протоколе, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В произвольной программе спортсменка набрала 120,22 балла, а по сумме двух программ ее результат составил 182,51 балла.

Еще одна представительница Казахстана Амира Ирматова заняла 21-е место, набрав 123,20 балла по итогам турнира.

Победу на чемпионате одержала японская фигуристка Юна Аоки с результатом 217,39 балла. Серебро завоевала Ами Накаи (215,78), бронзу — Моне Тиба (202,23).

