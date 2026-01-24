Фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 чемпионата четырех континентов
В произвольной программе спортсменка набрала 120,22 балла.
Сегодня, 16:35
71Фото: НОК РК
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завершила выступление на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в Пекине, заняв девятое место в итоговом протоколе, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
В произвольной программе спортсменка набрала 120,22 балла, а по сумме двух программ ее результат составил 182,51 балла.
Еще одна представительница Казахстана Амира Ирматова заняла 21-е место, набрав 123,20 балла по итогам турнира.
Победу на чемпионате одержала японская фигуристка Юна Аоки с результатом 217,39 балла. Серебро завоевала Ами Накаи (215,78), бронзу — Моне Тиба (202,23).
