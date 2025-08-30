Фигуристка Софья Самоделкина обратилась к казахстанцам
В 2023 году Софья Самоделкина сменила российское гражданство на казахстанское.
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина поздравила казахстанцев с Днем Конституции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
"С Днем Конституции, Казахстан!", — написала Софья в своем телеграм-канале, выставив фотографию с флагом страны.
Как пишет спортивный портал, в 2023 году Софья Самоделкина приняла решение сменить российское гражданство на казахстанское, так как ее мама родилась в Казахстане. В июле прошлого года на летнем чемпионате Казахстана по фигурному катанию фигуристка впервые стала чемпионкой страны.
В своем первом выступлении за Казахстан на юниорском Гран-при Турции Софья заняла 4-е место и заработала первые баллы в рейтинге Международной федерации фигурного катания (ISU). Затем Самоделкина выиграла серебряную медаль Мемориала Дениса Тена в Астане во взрослой категории и завоевала "бронзу" Универсиады.
По итогам чемпионата мира в Бостоне (США) казахстанка завоевала лицензию на Олимпиаду.
