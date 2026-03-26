В Праге стартовал чемпионат мира-2026 по фигурному катанию среди взрослых. В женском одиночном катании команду Казахстана представляет Софья Самоделкина, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.

В короткой программе спортсменка набрала 66.95 балла, что позволило ей занять промежуточное 12-е место. Лидером стала японка Каори Сакомото (79.31), второе место у Моне Чиба (Япония, 78.45), третье — у Эмбер Гленн (США, 72.65).

Произвольная программа пройдёт 27 марта в 22:00 по времени Астаны. Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии Софья Самоделкина заняла 10-е место.