Фигуристка Софья Самоделкина расположилась 12-й на ЧМ в Чехии
Сегодня 2026, 04:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Olympic
В Праге стартовал чемпионат мира-2026 по фигурному катанию среди взрослых. В женском одиночном катании команду Казахстана представляет Софья Самоделкина, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.
В короткой программе спортсменка набрала 66.95 балла, что позволило ей занять промежуточное 12-е место. Лидером стала японка Каори Сакомото (79.31), второе место у Моне Чиба (Япония, 78.45), третье — у Эмбер Гленн (США, 72.65).
Произвольная программа пройдёт 27 марта в 22:00 по времени Астаны. Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии Софья Самоделкина заняла 10-е место.
