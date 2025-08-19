Фиктивные пенсионные отчисления помогали аферистам получать кредиты в банках
Мошенники массово брали кредиты по фальшивым документам.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы расследует дело в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и подконтрольных ему компаний, которые организовали масштабную мошенническую схему получения кредитов, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, через фиктивно зарегистрированные юрлица оформлялись ложные пенсионные отчисления в пользу граждан, не состоявших в трудовых отношениях. Эти поддельные данные использовались для введения банков в заблуждение и одобрения займов.
За свои услуги организаторы схемы получали от заемщиков до 10% от суммы кредита. Однако большинство клиентов изначально не собирались выполнять обязательства перед банками.
В результате было получено 140 невозвратных займов на 399 млн тенге. Среди заемщиков оказались в основном безработные и граждане с плохой кредитной историей.
Аналогичные факты мошенничества выявлены в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Жетісу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.
АФМ отмечает, что подобные схемы усугубляют проблему закредитованности населения: заемщики получают одобрения сразу в нескольких банках, и их долговая нагрузка резко возрастает.
Расследование продолжается.
