Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы расследует дело в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и подконтрольных ему компаний, которые организовали масштабную мошенническую схему получения кредитов, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, через фиктивно зарегистрированные юрлица оформлялись ложные пенсионные отчисления в пользу граждан, не состоявших в трудовых отношениях. Эти поддельные данные использовались для введения банков в заблуждение и одобрения займов.

За свои услуги организаторы схемы получали от заемщиков до 10% от суммы кредита. Однако большинство клиентов изначально не собирались выполнять обязательства перед банками.

В результате было получено 140 невозвратных займов на 399 млн тенге. Среди заемщиков оказались в основном безработные и граждане с плохой кредитной историей.

Аналогичные факты мошенничества выявлены в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Жетісу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.

АФМ отмечает, что подобные схемы усугубляют проблему закредитованности населения: заемщики получают одобрения сразу в нескольких банках, и их долговая нагрузка резко возрастает.

Расследование продолжается.