В Кокшетау расследуют хищение бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и благоустройство города, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области, речь идет о сумме свыше 160 млн тенге.

Установлено, что в 2020 году отдел строительства города заключил договоры с подрядными организациями ТОО «TAU PROJEKT» и ТОО «СЭМ-СтройЭнергоМонтаж» на выполнение строительно-монтажных работ и технический надзор.

По данным следствия, бенефициар подрядных компаний организовал завышение объемов работ. В акты приемки вносились недостоверные сведения о работах, которые фактически не были выполнены или выполнены лишь частично.

В частности, речь идет об устройстве водоотводной системы, арычных блоков, а также поставке и монтаже канализационно-насосной станции.

Несмотря на это, документы были подписаны. Как установлено, руководитель отдела строительства, зная о несоответствиях, не принял мер по остановке финансирования и обеспечил подписание фиктивных актов.

На основании этих документов подрядчикам были перечислены бюджетные средства. В дальнейшем деньги, по версии следствия, выводились через подконтрольные компании - ТОО «MAZHERUS» и ТОО «Tamila Invest».

С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. В числе активов - 10 автомобилей, три земельных участка и квартира.

Подозреваемые взяты под стражу и находятся под домашним арестом.

Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в интересах следствия.