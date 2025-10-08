В Мажилисе рассматривают в первом чтении новый Строительный кодекс. В рамках документы внедряется электронный реестр лицензиатов, который позволит выявить фиктивные фирмы и навести порядок в отрасли, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, на сегодня в строительной сфере страны зарегистрировано около 80 тысяч действующих лицензий. Из них более 58 тысяч – на строительно-монтажные работы, свыше 16 тысяч – на проектную деятельность, и около 5 тысяч – на изыскательские работы.

Однако, как признал министр Нагаспаев, значительная часть этих компаний существует только на бумаге – без техники, инженерного персонала и опыта участия в реальных проектах.

"При детальном анализе выявляется, что значительное количество компаний и лицензий существуют исключительно на бумаге, не имея фактического производственного потенциала, инженерного и технического персонала, опыта участия в реальных проектах. Такое положение дел создает риски для качества и безопасности строительства, способствует фиктивному участию в государственных закупках, а также искажает реальную картину занятости и деловой активности в отрасли", – заявил Нагаспаев.

Ведомство планирует провести полную ревизию всех выданных разрешений и интегрировать реестр с базами других государственных органов.

Это позволит автоматически подтверждать соответствие компаний требованиям и исключить человеческий фактор при проверке данных.

По словам министра, внедрение цифрового реестра станет шагом к "очищению рынка" от недобросовестных участников, которые под видом действующих компаний получают подряды или участвуют в тендерах.

"Данные меры дадут возможность исключения несоответствующих необходимым требованиям компаний из рынка, а также человеческого фактора и коррупционных рисков", – подчеркнул глава Минпромышленности.

Одновременно с этим правительство готовится внедрить новую систему сертификации инженеров, аналогичную европейской. Она позволит подтверждать реальный уровень квалификации специалистов, а не просто прохождение тестов.

Вместо формальной аттестации появится персональная ответственность инженеров и проектировщиков. Нарушения в сфере строительства повлекут солидарную ответственность компаний и специалистов, вплоть до запрета на дальнейшую деятельность.

Новый подход, считают в министерстве, должен повысить доверие к строительной отрасли, сделать рынок более конкурентным и безопасным для граждан.