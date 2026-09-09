Филармония имени Жамбыла открыла 91-й концертный сезон
Концертная программа включила произведения мировой классики.
9 Сентября 2026, 22:32
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9 Сентября 2026, 22:329 Сентября 2026, 22:32
79Фото: Министерство культуры и информации РК
Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла открыла 91-й концертный сезон музыкальным вечером «The Magic of Chamber». На сцене выступил Государственный квинтет деревянных духовых инструментов под руководством заслуженного деятеля Казахстана Жаната Ерманова.
В числе представленных произведений – Квинтет Антонина Дворжака, Трио для кларнета, альта и фортепиано Макса Бруха и «Тико-тико» Зекини Абреу.
В новом сезоне филармония представит программы разных жанров. Одним из ключевых событий станет исполнение Симфонии № 2 «Воскресение» Густава Малера – одного из наиболее масштабных произведений в истории классической музыки.
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