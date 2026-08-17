Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек встретился с представителями Университета Мёрдок из Австралии. Стороны обсудили развитие партнерства между Университетом Шакарима и австралийским вузом, а также возможность открытия филиала Университета Мёрдок в Семее.

Что предусматривает соглашение

В рамках встречи Университет Шакарима и Университет Мёрдок подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает развитие академического и научного сотрудничества, запуск совместных образовательных и исследовательских проектов, академическую мобильность студентов и преподавателей, разработку совместных образовательных программ, а также обмен экспертами и исследователями.

Откроют ли филиал в Семее

Одной из главных тем встречи стала возможность открытия филиала Университета Мёрдок на базе Университета Шакарима в Семее.

Участники переговоров обсудили возможную модель работы филиала, перспективные направления подготовки специалистов, а также академические, организационные и инфраструктурные вопросы.

Особое внимание уделили направлениям, которые имеют значение для социально-экономического развития области Абай. Речь идет о подготовке квалифицированных кадров, развитии научного потенциала и внедрении международного опыта в образовательный процесс.

Какие перспективы у сотрудничества

Открытие филиала Университета Мёрдок рассматривается как возможность укрепить сотрудничество Казахстана и Австралии в сфере высшего образования и науки.

Инициатива также направлена на обмен передовыми образовательными и научными практиками, развитие человеческого капитала и расширение доступа студентов региона к международным образовательным программам.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над совместными образовательными и научно-исследовательскими проектами, а также дальнейшей проработкой вопроса открытия филиала Университета Мёрдок в Семее.