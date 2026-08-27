Филиал КазНУ откроют в Китае: что известно

Филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби планируют открыть в китайском городе Сучжоу. Он будет работать на базе Сучжоуского университета. Договоренность между сторонами была достигнута в этом году, сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.

Меморандум о сотрудничестве подписали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и ректор Сучжоуского университета Чжан Цяо.

Уже известны первые подробности будущего филиала. На начальном этапе обучение планируют запустить по трем образовательным программам. Среди заявленных направлений – электротехника и искусственный интеллект.

На каждую образовательную программу планируется принять по 100 студентов. Таким образом, при запуске всех трех программ речь может идти о наборе до 300 человек.

Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев назвал открытие филиала историческим событием для университета.

Открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Китае – это историческое событие для нашего университета. Сегодня мы наблюдаем растущий интерес китайской стороны к КазНУ. В настоящее время в университете обучаются около 7 тысяч иностранных студентов, из которых почти 2 200 – граждане Китая, – отметил он.

Что известно о Сучжоуском университете

Сучжоуский университет был основан в 1900 году и сегодня входит в число ведущих вузов Китая. В нем обучаются около 60 тысяч студентов, работают более 5 тысяч профессоров и преподавателей, а в структуру университета входят 37 факультетов. В QS Asia University Rankings вуз занимает 114-е место.

Университет развивает естественно-научные, инженерные, медицинские, гуманитарные и социальные направления, а также занимается научными исследованиями. Он включен в китайскую национальную инициативу «Double First-Class», направленную на развитие ведущих университетов и академических дисциплин мирового уровня.

Открытие филиала станет частью расширяющегося образовательного сотрудничества Казахстана и Китая. При этом взаимодействие развивается в обоих направлениях: в Казахстане уже работает филиал Пекинского университета языка и культуры, а теперь казахстанский вуз готовится открыть свое подразделение в КНР.

Сегодня в КазНУ учатся около 7 тысяч иностранных студентов, причем почти каждый третий из них – гражданин Китая.