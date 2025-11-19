Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с директором филиала Московского государственного университета Александром Сидоровичем, передаёт BAQ.KZ.

Директор филиала рассказал о современных образовательных программах, запущенных в 2024 году: "Вычислительные технологии и методы искусственного интеллекта", "Математика и методы анализа данных", "Межкультурная коммуникация и перевод", "Управление низкоуглеродным развитием городов и регионов", "Статистика и управление данными в современной экономике". В филиале обучаются 717 студентов, в том числе 194 магистранта. На 2025–2026 учебный год расширен прием на бакалавриат на 90 мест.

Александр Сидорович предложил организовать двухгодичную вечернюю магистратуру "Национальная экономика и экономическая политика" для госслужащих экономического блока. При наличии списков абитуриентов филиал готов провести подготовительные лекции для успешной сдачи вступительных экзаменов.

Серик Жумангарин поручил Министерству национальной экономики совместно с Министерством финансов и АО "Институт экономических исследований" проработать порядок отбора госслужащих для участия в программе.





