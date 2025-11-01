Открытие филиала Пекинского университета языка и культуры (BLCU) на базе Международного университета Астана стало важным шагом в развитии гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Об этом заявил президент Пекинского университета языка и культуры Пен Дуань, отметив стратегическое значение проекта, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, создание первого в Центральной Азии центра китайского языкового образования открывает новые возможности для межкультурного диалога и профессиональной подготовки.

"Язык и культура рассматриваются нами как инструменты взаимопонимания и укрепления доверительных отношений между странами. Филиал станет центром подготовки специалистов, владеющих китайским и казахским (или русским) языками, способных работать на стыке культур и экономик", — подчеркнул Пен Дуань.

Филиал BLCU в Казахстане начал работу в 2024 году. Это первый образовательный центр в регионе, где казахстанские студенты могут получать диплом по китайским образовательным стандартам, не покидая своей страны. Правительством Казахстана выделено 80 грантов на обучение в этом филиале.

Пен Дуань отметил, что проект стал возможен благодаря поддержке правительств двух стран и личному вниманию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Мы гордимся тем, что наш университет имеет особую связь с Казахстаном. Уважаемый господин Президент Касым-Жомарт Токаев в свое время проходил обучение в Пекинском университете языка и культуры. Это пример того, как образование становится фундаментом успешной дипломатии, межстранового доверия и стратегического мышления", — добавил он.

В Китае, в свою очередь, также активно развиваются программы по изучению казахского языка и культуры. По инициативе и при поддержке профильного министерства Казахстана они реализуются в пяти ведущих вузах — Пекинском, Сианьском, Шанхайском и Даляньском университетах иностранных языков, а также Центральном университете национальностей Китая.

Кроме того, в ходе недавнего визита казахстанской делегации в Пекине был открыт культурный центр Казахстана. Этот шаг, по словам Пен Дуань, укрепил гуманитарное взаимодействие и стал важным этапом сближения народов двух стран.