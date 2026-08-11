Филиал турецкого Университета Гази, открытый на базе Zhanibekov University в Шымкенте, принял первых абитуриентов, передает BAQ.KZ.

На 2026-2027 учебный год Министерство науки и высшего образования выделило филиалу 100 государственных образовательных грантов. Обладателей определили пока 77.

Отбор шёл в два этапа. Сначала проверяли теоретическую подготовку и уровень академических знаний, прошедшие дальше сдавали собеседование. Первой документы в филиал подала Сабина Арманкызы Дихан.

Сейчас в филиале формируют инфраструктуру и материально-техническую базу, разрабатывают учебные планы и приводят документы в соответствие с требованиями к работе филиала.

Проект готовился несколько лет. Переговоры об открытии филиала шли с 2022 года, а соглашение подписали в октябре 2024-го в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в Анкару.

Меморандум о взаимопонимании тогда заключили Министерство науки и высшего образования и Совет по высшему образованию Турции.

Сам Университет Гази основан в 1926 году и входит в число ведущих турецких вузов. Он готовит специалистов в педагогике, гуманитарных науках, медицине и технологиях.

Образовательные связи двух стран пока асимметричны. В Турции учатся более 12 тысяч студентов из Казахстана, тогда как в казахстанских вузах около 300 турецких студентов.

В перспективе на площадке филиала хотят запустить совместные научные исследования, программы академической мобильности и подготовку специалистов по двойным дипломам.