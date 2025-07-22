В Щучинске стартовал Республиканский слет студентов технического и профессионального образования, передает BAQ.KZ.

Более сотни активистов и талантливых студентов из всех регионов Казахстана собрались, чтобы обсудить будущее рабочих профессий, развить навыки и зарядиться мотивацией.

На церемонии открытия присутствовали заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, министр просвещения Гани Бейсембаев, депутаты Мажилиса и другие официальные лица.

В рамках масштабного реформирования сферы ТиПО уже с начала года подготовлено свыше 8 тысяч профориентаторов, в школах открыто 352 специализированных класса, а 1300 школьников освоили базовые профессиональные навыки. Значительно увеличилось и участие бизнеса, число предприятий-наставников выросло в семь раз, количество дуальных договоров с производствами удвоилось. Обновление оборудования прошло в 185 колледжах, а обеспеченность студентов общежитиями достигла 96%.

С 1 сентября вдвое увеличится подушевое финансирование учреждений ТиПО - с 437 тысяч тенге до 912 тысяч тенге на одного студента.

"Сегодня на рынке труда важны не только дипломы, но и реальные навыки. Казахстанская система технического и профессионального образования выходит на новый уровень. Мы запускаем 10 международных проектов с партнёрами из Китая, Франции, Турции, Японии, Великобритании, Грузии и других стран. Впервые стартовала международная сертификация колледжей. Теперь наши студенты могут подтвердить свои компетенции по мировым стандартам, получить доступ к зарубежным стажировкам, работе и глобальному рынку труда", — обратился к участникам Гани Бейсембаев.

Среди участников слета - Аяла Байболат, студентка 3 курса Жамбылского политехнического высшего колледжа. Её учебное заведение одним из первых включилось в проект интернационализации.

"Когда президент объявил Год рабочих профессий, мы поняли, что наш труд действительно важен и нужен. Сегодня колледжи — это осознанный и перспективный выбор. У нас появляются современные мастерские, международные стажировки, а главное — реальные возможности. Спасибо за это доверие!", — поделилась она.

Слет продлится до 24 июля. За три дня участников ждут встречи с наставниками, мастер-классы, обучающие интерактивы, командные конкурсы, а также разнообразная культурная и спортивная программа. В стране на сегодняшний день функционирует 772 колледжа, где обучается свыше 550 тысяч студентов.