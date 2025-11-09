На Филиппинах более 900 тысяч человек эвакуированы в преддверии супертайфуна "Фунг-Вонг" ("Уван"), передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 185 км/ч с порывами до 230 км/ч.

Первым удар стихии принял восточный регион Бикол, а к Лусону — наиболее населённой части страны — тайфун доберётся к вечеру. По прогнозам, "Фунг-Вонг" ослабнет, выйдя на сушу между районами Балер и Касигуран, но при прохождении над Лусоном всё ещё будет классифицироваться как тайфун.

Школы в некоторых районах отменили занятия или перевели их в онлайн-режим, почти 300 рейсов в аэропортах страны отменены. Местные службы предупреждают о возможных сильных наводнениях и оползнях — в отдельных районах Лусона прогнозируется более 200 мм осадков, в районе Манилы — 100–200 мм.

"Фунг-Вонг" идёт вслед за прошлым штормом "Калмаэги", который оставил почти 200 погибших и серьёзные разрушения. Наибольшее беспокойство синоптиков вызывают районы, прямо на пути супертайфуна, в частности остров Катандуанес в восточном Биколе, где утром в воскресенье уже зафиксированы экстремальные погодные условия.