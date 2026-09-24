Фильм «Әбіл» представит Казахстан на премии «Оскар-2027»

Фильм «Әбіл» («Авель») режиссера Елзата Ескендіра представит Казахстан на 99-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Картина выдвинута в категории «Лучший международный полнометражный фильм», передает BAQ.KZ.

Фильм выбрал Оскаровский комитет Казахстана при Союзе кинематографистов Казахстана по итогам рассмотрения заявленных картин.

В состав комитета вошли представители четырех профессиональных организаций – Союза кинематографистов Казахстана, Национальной академии кинематографических искусств и наук, Лиги кинематографистов Казахстана и Ассоциации кинокритиков Казахстана.

О чем фильм «Әбіл»

Действие картины разворачивается в Казахстане в 1993 году, в период масштабных общественных и экономических перемен после распада Советского Союза.

Главный герой – чабан Әбіл, всю жизнь проработавший в колхозе. После расформирования хозяйства и начала приватизации привычный для него мир меняется. Рассчитывая получить справедливую долю за многолетний труд, герой сталкивается с новой реальностью и необходимостью отстаивать собственное достоинство.

Через историю простого человека авторы обращаются к одному из сложных периодов новейшей истории Казахстана – распаду прежнего уклада и становлению новых экономических и общественных отношений. В центре картины – темы справедливости, семьи, человеческого достоинства и нравственного выбора.

Главную роль исполнил Ерлан Төлеутай. Автором сценария и режиссером-постановщиком выступил Елзат Ескендір, оператором-постановщиком – польский кинооператор Йоланта Дылевска.

Продюсер и член Оскаровского комитета Казахстана Анара Кашаганова отметила художественный уровень фильма и актерскую работу.

«Сильное, по-настоящему кинематографическое произведение. Прекрасный актерский дуэт – главный герой и его супруга», – сказала она.

Кинооператор, член Оскаровского комитета Казбек Амержанов обратил внимание на режиссерскую и визуальную составляющие картины.

«Хочется отметить самобытную работу исполнителя главной роли, в которой чувствуется заслуга сценариста и режиссера Елзата Ескендіра. Операторская работа сдержанная, практически незаметная, но филигранная. Камера живет вместе с героями и историей. „Әбіл“ оставляет цельное и сильное впечатление», – отметил он.

Фильм уже получил международные награды

Мировая премьера «Әбіл» состоялась на Busan International Film Festival. В дальнейшем картину представили на кинофестивалях в Азии и Европе.

На Vesoul International Film Festival of Asian Cinemas во Франции фильм получил сразу три награды – Grand Jury Award, Critics’ Jury Prize и NETPAC Jury Prize.

Исполнитель главной роли Ерлан Төлеутай также был отмечен наградами за лучшую мужскую роль на Bishkek International Film Festival и Silk Road International Film Festival. Картина получила награды и на международных кинофестивалях в Дананге и Дакке.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и Государственного центра поддержки национального кино на базе киностудии «Қазақфильм» имени Шакена Айманова. В широкий казахстанский прокат картина вышла в июне 2026 года.

Теперь «Әбіл» будет представлять Казахстан в категории Best International Feature Film на 99-й премии Academy Awards. При этом выдвижение от страны еще не означает номинацию на «Оскар»: решение о прохождении фильма в следующие этапы отбора принимает Американская академия кинематографических искусств и наук.