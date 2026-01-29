В пятницу в кинотеатрах начнётся показ документального фильма о первой леди США "Мелания". Голливудские эксперты пророчат провал, в отрасли даже звучат слова "провал года". Несмотря на рекламный бюджет почти в 30 миллионов евро, в стартовый уикенд они ожидают выручку всего около 4,2 миллиона евро, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Особенно наглядно отсутствие интереса в Великобритании. В Лондоне, к примеру, на первый сеанс в пятницу в 15:10 в кинотеатре сети Vue в Ислингтоне продан лишь "один-единственный билет". На сеанс в 18:00, как сообщил генеральный директор этой сети кинотеатров Тим Ричардс, "забронировано всего два билета".

На протяжении 104 минут в документалке "Мелания" показываются 20 дней перед второй инаугурацией президента Дональда Трампа в январе 2025 года. Фильм рекламируется как интимный взгляд на отношения первой леди и её супруга.

"MELANIA, фильм, — это MUST WATCH", — написал Трамп в Truth Social.

Он призвал своих сторонников:

"Берите билеты — они РАСКУПАЮТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО!".

Другие публичные реакции — заметно менее восторженные.

К примеру, корреспондентка журнала Vogue написала:

"Как-то так получается, что после просмотра трейлера я знаю о жизни этой женщины меньше, чем до этого".

Как считают в редакции BILD, "Мелания" сталкивается с теми же проблемами, что и многие другие документальные фильмы в эпоху стриминга, когда зрители всё чаще отказываются от походов в кино на документалки. Как бы то ни было, прокат продлится три недели или дольше, а после "Мелания" должна оказаться доступна в сервисе Prime Video от Amazon.