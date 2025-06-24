На предстоящем фестивале Comic Con Astana 2025 впервые будет представлен международный кинофильм "Перемирие" (La Tregua) — копродукция Казахстана и Испании, созданная для мирового проката и стриминговой платформы Netflix. Это первая работа такого масштаба в истории отечественной киноиндустрии, передает BAQ.KZ.

Проект посвящён трагической истории Карлага — одного из крупнейших лагерей ГУЛАГа. Действие фильма разворачивается в Казахстане в период с 1937 по 1945 годы. В центре сюжета — два испанца, оказавшиеся по разные стороны гражданской войны, и казахский интеллигент, пытающийся сохранить человечность в условиях репрессий и лагерного быта. Фильм поднимает темы исторической памяти, внутреннего выбора и силы духа.

Режиссёром картины выступил Мигель Анхель Вивас — постановщик, работавший над эпизодами культового сериала "Бумажный дом". В фильме снялись звёзды Netflix Мигель Эрран и Арон Пипер, а также казахстанские актёры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов.

С казахстанской стороны генеральным продюсером проекта выступает Аманат Конакбаев. В команду продюсеров также входят Даурен Байгалиев, Даир Каракеев, Жарасхан Кульпиенов и Алия Далабаева. Координацию проекта осуществляет известный медиаменеджер Ерлан Бекхожин.

В рамках Comic Con Astana проект представят режиссёр Мигель Анхель Вивас и исполнительный продюсер Эмилио А. Пина — известный испанский кинодеятель, стоявший за созданием десятков проектов и организатор пяти церемоний премии "Гойя".

Фильм находится на финальной стадии постпродакшна. Идёт подготовка дубляжа на русский и казахский языки. В сентябре "Перемирие" будет представлено вне конкурса на престижном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а мировая премьера ожидается в конце осени — начале зимы 2025 года.

Comic Con Astana 2025, который пройдёт с 9 по 13 июля сразу на двух площадках — "Астана-Арена" и "Барыс-Арена", обещает стать крупнейшим за всю историю фестиваля. Одним из главных гостей мероприятия станет Энди Серкис — британский актёр и режиссёр, прославившийся благодаря ролям Голлума, Цезаря, Сноука, а также работам в Marvel и Бэтмене.