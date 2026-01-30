В ЮАР отменили показ документального фильма о первой леди США Мелании Трамп. Лента должна была выйти в кинотеатрах страны 30 января, однако решение об отзыве из проката приняли во второй половине дня 28 января, сообщает BAQ.kz со ссылкой на портал News24.

"В связи с текущей ситуацией фильм больше не будет выпущен в прокат в нашей стране", — заявил изданию глава отдела продаж дистрибьюторской компании Filmfinity Тобашан Говиндараюлу. При этом он не уточнил причины отказа от демонстрации картины и отказался от дополнительных комментариев.

Компания Filmfinity обладает эксклюзивными правами на распространение фильма в ЮАР. Крупные киносети уже включили ленту в репертуар, но теперь вынуждены снять ее с афиш.

Документальный фильм "Мелания" посвящен 20 дням из жизни первой леди США, предшествовавшим инаугурации американского президента.