Историю о силе воли, преодолении и настоящих человеческих ценностях представили на большом экране в Астане. В столичном кинотеатре Kinopark прошла премьера фильма «Ерекше», посвящённого жизни параспортсменов и развитию культуры инклюзии, передает BAQ.kz.

Сюжет фильма рассказывает историю молодого парня Армана, который привык жить легко и без последствий. Однако одна ошибка приводит его к общественным работам в спортивном комплексе. Там он знакомится с Айгерим и её братом Дидаром, после чего начинает иначе смотреть на жизнь и понимает, что настоящая сила заключается не в статусе и деньгах, а в стойкости, вере и умении не сдаваться.

В съемках фильма приняли участие не только профессиональные актеры, но и действующие спортсмены из Казахстана и Кыргызстана, что позволило максимально точно передать атмосферу соревнований по бочча.

Главные роли исполнили Жасулан Копберген, Акерке Назарбекова и Расул Бауыржан.

На предпоказе картины присутствовали сенаторы во главе со Спикером Сената, Президентом Казахстанской Федерации бочча Мауленом Ашимбаевым.

Выступая на премьере, он отметил, что культура инклюзии формируется не только через законодательные инициативы, но и через общественное понимание и эмпатию.

«Культура инклюзии строится не только на законодательной базе, но и на искренней эмпатии – способности слышать и понимать друг друга. Поэтому кино является одним из важных инструментов трансляции этих ценностей. Фильм «Ерекше» – это большой вклад в развитие параспорта, реализацию потенциала параспортсменов и культуры инклюзии в стране. Используя язык искусства и добрый юмор, проект помогает поднимать важные темы, касающиеся людей с особыми потребностями», – отметил он.

По словам Ашимбаева, фильм показывает силу духа и стойкость людей, которые ежедневно преодолевают трудности.

««Ерекше» – это фильм о несгибаемой воле и силе духа наших параспортсменов. Это история о том, как вера и целенаправленный труд создают фундамент для больших побед в нашем обществе», – подчеркнул спикер Сената.

Он подчеркнул, что фильм посвящен теме построения инклюзивного общества и поддержке людей с особыми потребностями.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчёркивает важность построения инклюзивного общества – среды с равными возможностями для всех. В рамках реализации данного принципа на государственном уровне предпринимаются комплексные меры по устранению барьеров и поддержке прав каждого человека с инвалидностью. Преобразования, которые сегодня реализуются в нашей стране, в том числе конституционная реформа, направлены именно на укрепление принципов справедливости, равных возможностей, открытого и инклюзивного общества», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер также выразил благодарность создателям картины и всем, кто поддержал реализацию проекта.