Фильм о вреде соцсетей принёс школьнику из области Абай победу и 2 млн тенге
Фильм снят на казахском языке и дополнен английскими субтитрами.
В Астане состоялся финал одной из самых престижных премий для талантливых подростков 15–17 лет — "El Umiti". В этом году проект собрал около 500 заявок, из которых в финал прошли 21 участник, передает BAQ.KZ.
Финалисты должны были в формате короткометражного фильма показать актуальную социальную проблему и предложить её решение. Победителем стал ученик 11 класса из области Абай Алишер Адильхан. Его работа на тему "Зависимость от гаджетов" длиной более 5 минут была признана лучшей и удостоена главного приза в размере 2 млн тенге.
По словам автора, чрезмерное пребывание в социальных сетях снижает концентрацию внимания человека, и именно эту мысль он выразил в визуальной форме.
Алишер отметил, что в дальнейшем планирует доработать фильм, включив в него образы родителей, чтобы показать, как зависимость взрослых от гаджетов отражается на детях.
Победа Алишера стала ярким свидетельством творческого потенциала молодежи региона.
