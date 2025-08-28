В Астане состоялся финал одной из самых престижных премий для талантливых подростков 15–17 лет — "El Umiti". В этом году проект собрал около 500 заявок, из которых в финал прошли 21 участник, передает BAQ.KZ.

Финалисты должны были в формате короткометражного фильма показать актуальную социальную проблему и предложить её решение. Победителем стал ученик 11 класса из области Абай Алишер Адильхан. Его работа на тему "Зависимость от гаджетов" длиной более 5 минут была признана лучшей и удостоена главного приза в размере 2 млн тенге.

По словам автора, чрезмерное пребывание в социальных сетях снижает концентрацию внимания человека, и именно эту мысль он выразил в визуальной форме.

Алишер отметил, что в дальнейшем планирует доработать фильм, включив в него образы родителей, чтобы показать, как зависимость взрослых от гаджетов отражается на детях.

Победа Алишера стала ярким свидетельством творческого потенциала молодежи региона.