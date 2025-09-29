Картина "Кадет" режиссёра и сценариста Адильхана Ержанова официально выбрана в качестве казахстанской заявки на престижную премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм" (Best International Feature Film). Об этом Ержанов сообщил на своей странице в Instagram, выразив благодарность за поддержку и поделившись историей создания фильма.

"Помню, когда я носился со сценарием ужастика в военной школе, множество компаний отказывали, мотивируя тем, что слишком мрачно и слишком авторское кино. В итоге фильм побывал на Берлинале, Токио, Карловых Варах, SXSW, и других — и главное — окупил свой скромный бюджет в прокате. Ну и вот — выбран нашим комитетом для Оскаровской номинации. Наш зритель хочет разного кино. Наши жанры обновляются!" — написал режиссёр.

Фильм "Кадет", снятый в 2024 году кинокомпанией Tiger film, рассказывает эмоциональную и напряжённую историю матери, чей сын после поступления в военную школу начинает стремительно меняться. Лента сочетает в себе элементы драмы, саспенса и авторского взгляда на взросление в условиях строгой системы.

Проект уже успел завоевать внимание на международной арене — его показали на таких крупных кинофестивалях, как Берлинале, Токийский международный кинофестиваль, Карловы Вары, SXSW и других. Участие в этих смотрах подтверждает не только художественную ценность фильма, но и его универсальность для зрителей разных стран.