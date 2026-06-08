Фильмы перед прокатом будут проверять на пропаганду насилия и запрещенный контент

В Казахстане с 16 июня 2026 года начнут действовать обновленные правила проведения предпрокатной экспертизы фильмов. Документ утвержден приказом заместителя Премьер-министра - министра культуры и информации Республики Казахстан от 1 июня 2026 года № 262-НҚ "Об утверждении Правил проведения предпрокатной экспертизы фильмов", передает BAQ.kz.

Что изменится

Новые правила регулируют процедуру проверки кинопродукции перед выходом в широкий прокат. Экспертиза будет проводиться для оценки содержания фильмов на соответствие требованиям законодательства Казахстана.

В частности, специалисты будут анализировать наличие материалов, содержащих признаки пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности страны, подрыва государственной безопасности, а также разжигания социальной, национальной, религиозной, расовой, сословной или родовой розни.

Кроме того, предметом оценки станут сцены и материалы, содержащие культ жестокости и насилия, элементы порнографии, пропаганду педофилии и иные материалы, запрещенные законодательством.

Как будет проходить экспертиза

Согласно утвержденным правилам, правообладатели или прокатчики обязаны предоставить версию фильма, предназначенную для кинопоказа. Материалы могут направляться как в электронном виде посредством ссылки на интернет-ресурс, так и на физическом носителе.

Фильм должен быть предоставлен уполномоченному органу в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего запроса.

Процедура экспертизы будет состоять из нескольких этапов. Сначала члены комиссии просматривают киноленту, после чего проводят анализ ее содержания. Затем фильм обсуждается на заседании комиссии, где принимается итоговое решение путем голосования.

Решение оформят официальным заключением

Финальным этапом станет подготовка протокола с экспертным заключением, в котором будут зафиксированы результаты рассмотрения фильма и выводы комиссии.

Ожидается, что новые правила позволят унифицировать процедуру предпрокатной экспертизы, обеспечить единый подход к оценке кинопродукции и повысить прозрачность принятия решений в сфере кинопроката.

Нормы вводятся в действие с 16 июня 2026 года.