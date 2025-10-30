В Астане завершился Открытый Кубок Президента Республики Казахстан по настольному теннису — одно из самых ожидаемых спортивных событий года, собравшее более 300 спортсменов. Подробнее об этом в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Фото: BAQ.KZ

На протяжении пяти дней Beeline Arena стала ареной напряжённой борьбы, блестящих розыгрышей и громких побед.

Финальный день турнира стал настоящим праздником настольного тенниса. В зале царила атмосфера спортивного азарта и единства, когда лучшие игроки мира боролись за главный трофей турнира.

Особый интерес вызвал шоу-матч легенд, в котором на одной площадке сошлись звёзды мирового уровня — Сюй Синь и Фан Бо из Китая, Вернер Шлагер из Австрии и Джу Се Хёк из Кореи. Их мастерство и харизма вызвали бурю аплодисментов у зрителей.

Фото: Nomad Table Tennis Academy

Церемония награждения прошла в торжественной атмосфере. Победители и призеры турнира получили заслуженные награды, а организаторы поблагодарили всех участников и болельщиков за высокий уровень соревнований и поддержку.

Особенным моментом вечера стало выступление певца Alem, который подарил зрителям энергичное музыкальное шоу. Его выступление стало яркой финальной точкой пятидневного марафона настольного тенниса и вызвало бурные аплодисменты публики.

Фото: Nomad Table Tennis Academy

У болельщиков была уникальная возможность лично пообщаться со своими кумирами, взять автографы и сделать фото на память.

Фото: Nomad Table Tennis Academy

По словам вице-министра туризма и спорта РК Серика Жарасбаева, в ходе турнира прошли финальные этапы среди участников категорий U-11, U-16 и взрослых.

Победителям среди юниоров была вручена премия в размере 5 тысяч долларов США, а среди взрослых — 10 тысяч долларов.

Вице-министр отметил, что этот турнир, который в этом году проводится впервые, стал важной школой мастерства и подготовки для спортсменов.

"Подобные соревнования дают нашим игрокам неоценимый опыт и позволяют оценить уровень подготовки. Ведь уже в 2027 году Астана примет чемпионат мира по настольному теннису, и сегодняшний турнир — важный шаг на пути к этому событию", — подчеркнул Жарасбаев.

Итоги турнира

В командном первенстве призовые места заняли сборные команды Российской Федерации, Ирана и Республики Корея. В одиночном разряде среди женщин (17+) победу одержала Элизабет Абраамян (Россия). На втором месте — Lee Daeun (Республика Корея),третье место разделили Li Xiang (Гонконг) и Lee Seung Eun (Республика Корея).

Победители и призёры среди юниоров

Мальчики, U-11:

1 место — Рамазан Рауанулы (ВКО)

2 место — Заңғар Әбдімәжит (Шымкент)

3 место — Нуржан Бакдаулет (Шымкент)

3 место — Расул Бекболат (Актюбинская обл.)

Девочки, U-11:

1 место — Шохина Миркодирова (Шымкент)

2 место — Жансая Тілегенова (Карагандинская обл.)

3 место — Томирис Тимуркызы (Актюбинская обл.)

3 место — Назерке Болатбек (Туркестанская обл.)

Юноши, U-16:

1 место — Әліби Шоманов (ВКО)

2 место — Асылхан Мағзумбеков (Карагандинская обл.)

3 место — Санжар Ибахан (Туркестанская обл.)

3 место — Мансур Сүйиндик (Павлодар)

Девушки, U-16:

1 место — Мария Лукьянова (Караганда)

2 место — Ақниет Амангельди

3 место — Рауана Шымкентбай (Шымкент)

3 место — Ноила Ханиязова (Туркестанская обл.)

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 стран, включая Казахстан, Южную Корею, Китай, Венгрию, Египет, Малайзию, Иран и Саудовскую Аравию.

Турнир стал важной международной площадкой для обмена опытом, повышения спортивного мастерства и популяризации настольного тенниса.

Участие сильнейших игроков, в том числе представителей мирового рейтинга ITTF, подчеркнуло высокий статус и престиж соревнований.

Фото: BAQ.KZ