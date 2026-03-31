Финансирование науки из бюджета увеличилось в шесть раз - Бектенов
с 1 января 2026 года для стимулирования частных инвестиций в науку введены налоговые льготы до 300% от расходов
За последние шесть лет финансирование науки из республиканского бюджета выросло в 6 раз, сообщил на заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
"В новой Конституции развитие науки и инноваций закреплено в качестве стратегического направления деятельности государства. На расширенном заседании Правительства Президент подчеркнул, что инновации возводятся в ранг безусловных приоритетов.
От масштабов и темпов инновационного развития напрямую зависит прорыв во многих отраслях экономики. Инновации служат основой для роста производительности труда и создания высокотехнологичных рабочих мест.
Государством обеспечиваются оптимальные условия для развития науки и инноваций. За шесть прошедших лет финансирование науки из республиканского бюджета увеличилось в шесть раз", - сказал Бектенов.
Он также отметил, что с 1 января 2026 года для стимулирования частных инвестиций в науку введены налоговые льготы до 300% от расходов.
В Бюджетном кодексе закреплена обязанность недропользователей направлять 1% от расходов на добычу на науку и инновации. Расширены инструменты венчурного финансирования, усилена поддержка технологического брокерства и бизнес-акселерации, внедряются механизмы коммерциализации научных разработок.
Кроме того, сформирована база для развития региональной науки, а научные показатели включены в планы развития регионов.
В этой связи Олжас Бектенов напомнил о ключевых поручениях Главы государства, нацеленных на повышение эффективности науки.
"Глава государства на недавней встрече с научной общественностью подчеркнул, что ожидает практической отдачи от финансирования науки и внедрения новых технологий.
Министерству науки совместно с Академией наук, учеными, бизнес-сообществом следует в месячный срок подготовить конкретный план мероприятий по повышению эффективности научно-инновационной деятельности. Он должен включать ключевые показатели результативности, меры по цифровизации и ответственность всех участников", - сказал Бектенов.
