Финансирование науки из бюджета увеличилось в шесть раз - Бектенов

с 1 января 2026 года для стимулирования частных инвестиций в науку введены налоговые льготы до 300% от расходов

Сегодня 2026, 11:40
пресс-служба Правительства Сегодня 2026, 11:40
Фото: пресс-служба Правительства

За последние шесть лет финансирование науки из республиканского бюджета выросло в 6 раз, сообщил на заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

"В новой Конституции развитие науки и инноваций закреплено в качестве стратегического направления деятельности государства.  На расширенном заседании Правительства Президент подчеркнул, что инновации возводятся в ранг безусловных приоритетов.

От масштабов и темпов инновационного развития напрямую зависит прорыв во многих отраслях экономики.  Инновации служат основой для роста производительности труда и создания высокотехнологичных рабочих мест.

Государством обеспечиваются оптимальные условия для развития науки и инноваций. За шесть прошедших лет финансирование науки из республиканского бюджета увеличилось в шесть раз", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что с 1 января 2026 года для стимулирования частных инвестиций в науку введены налоговые льготы до 300% от расходов.

В Бюджетном кодексе закреплена обязанность недропользователей направлять 1% от расходов на добычу на науку и инновации. Расширены инструменты венчурного финансирования, усилена поддержка технологического брокерства и бизнес-акселерации, внедряются механизмы коммерциализации научных разработок.

Кроме того, сформирована база для развития региональной науки, а научные показатели включены в планы развития регионов.

В этой связи Олжас Бектенов напомнил о ключевых поручениях Главы государства, нацеленных на повышение эффективности науки.

"Глава государства на недавней встрече с научной общественностью подчеркнул, что ожидает практической отдачи от финансирования науки и внедрения новых технологий.

Министерству науки совместно с Академией наук, учеными, бизнес-сообществом следует в месячный срок подготовить конкретный план мероприятий по повышению эффективности научно-инновационной деятельности. Он должен включать ключевые показатели результативности, меры по цифровизации и ответственность всех участников", - сказал Бектенов.

