За последние шесть лет финансирование науки из республиканского бюджета выросло в 6 раз, сообщил на заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

"В новой Конституции развитие науки и инноваций закреплено в качестве стратегического направления деятельности государства. На расширенном заседании Правительства Президент подчеркнул, что инновации возводятся в ранг безусловных приоритетов. От масштабов и темпов инновационного развития напрямую зависит прорыв во многих отраслях экономики. Инновации служат основой для роста производительности труда и создания высокотехнологичных рабочих мест. Государством обеспечиваются оптимальные условия для развития науки и инноваций. За шесть прошедших лет финансирование науки из республиканского бюджета увеличилось в шесть раз", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что с 1 января 2026 года для стимулирования частных инвестиций в науку введены налоговые льготы до 300% от расходов.

В Бюджетном кодексе закреплена обязанность недропользователей направлять 1% от расходов на добычу на науку и инновации. Расширены инструменты венчурного финансирования, усилена поддержка технологического брокерства и бизнес-акселерации, внедряются механизмы коммерциализации научных разработок.

Кроме того, сформирована база для развития региональной науки, а научные показатели включены в планы развития регионов.

В этой связи Олжас Бектенов напомнил о ключевых поручениях Главы государства, нацеленных на повышение эффективности науки.