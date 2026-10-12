Финансирование немецких образовательных программ в Кыргызстане может сократиться

В Кыргызстане выразили обеспокоенность возможным сокращением финансирования образовательных и академических программ, реализуемых при поддержке германских организаций. Этот вопрос обсудили на встрече председателя комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции Эльвиры Сурабалдиевой с послом Германии Моникой Ленхард.

Как сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана, в ходе переговоров Эльвира Сурабалдиева отметила важность сохранения поддержки образовательных инициатив и предложила рассмотреть альтернативные механизмы финансирования проектов, реализуемых в республике при содействии германской стороны.

Отдельное внимание стороны уделили развитию сотрудничества в сфере образования и науки, подготовке квалифицированных кадров, обмену опытом и расширению возможностей для студентов и преподавателей.

Посол Германии Моника Ленхард, в свою очередь, подчеркнула заинтересованность в дальнейшем развитии кыргызско-германских отношений и подтвердила готовность германской стороны продолжать поддержку образовательных и академических программ.

По итогам встречи стороны выразили готовность укреплять двустороннее сотрудничество и продолжать диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

При этом конкретные объёмы возможного сокращения финансирования и сроки принятия соответствующих решений в сообщении о встрече не уточняются.