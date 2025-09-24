Финансирование университетов в Казахстане будет зависеть от качества их работы, а не только от количества студентов. Об этом заявил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, представляя законопроект по вопросам культуры и образования, который сегодня вышел на второе чтение, передает BAQ.KZ.

По его словам, новая модель финансирования должна повысить конкуренцию между вузами и стимулировать их к улучшению образовательных программ.

"Президент в Послании поручал дифференцировать размеры грантов для университетов в зависимости от качества. Теперь финансирование будет увязано с конкретными показателями эффективности", — отметил Аймагамбетов.

Законопроект также предусматривает ряд других норм:

поддержку талантливых школьников — победители международных олимпиад и конкурсов смогут получить до 6 млн тенге, поощрение предусмотрено и для их учителей;

защиту земель под детские сады — участки нельзя будет передавать в частную собственность или менять их назначение;

льготы для выпускников, обучавшихся по гранту, но находящихся в сложных жизненных ситуациях;

контроль за присвоением имен частным школам — теперь они будут согласовываться с ономастической комиссией.

Аймагамбетов подчеркнул, что изменения направлены на повышение качества образования и решение проблем родителей, студентов и педагогов.