Финансирование вузов будут определять по качеству, а не по числу студентов — Аймагамбетов
Финансирование университетов в Казахстане будет зависеть от качества их работы, а не только от количества студентов. Об этом заявил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, представляя законопроект по вопросам культуры и образования, который сегодня вышел на второе чтение, передает BAQ.KZ.
По его словам, новая модель финансирования должна повысить конкуренцию между вузами и стимулировать их к улучшению образовательных программ.
"Президент в Послании поручал дифференцировать размеры грантов для университетов в зависимости от качества. Теперь финансирование будет увязано с конкретными показателями эффективности", — отметил Аймагамбетов.
Законопроект также предусматривает ряд других норм:
- поддержку талантливых школьников — победители международных олимпиад и конкурсов смогут получить до 6 млн тенге, поощрение предусмотрено и для их учителей;
- защиту земель под детские сады — участки нельзя будет передавать в частную собственность или менять их назначение;
- льготы для выпускников, обучавшихся по гранту, но находящихся в сложных жизненных ситуациях;
- контроль за присвоением имен частным школам — теперь они будут согласовываться с ономастической комиссией.
Аймагамбетов подчеркнул, что изменения направлены на повышение качества образования и решение проблем родителей, студентов и педагогов.
