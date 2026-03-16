Финансирование юных спортсменов в ДЮСШ увеличат почти в два раза
В Казахстане планируют изменить систему финансирования детско-юношеских спортивных школ. На содержание одного спортсмена будет выделяться значительно больше средств.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта», передает BAQ.KZ.
Документ предусматривает внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).
Соответствующий законопроект был разработан Министерством туризма и спорта в рамках поручения Главы государства и направлен на модернизацию системы финансирования детско-юношеского спорта.
Переход на новую систему позволит увеличить уровень финансирования подготовки юных спортсменов. Если сейчас на одного воспитанника спортивной школы в среднем выделяется около 233 тысяч тенге в год, то после внедрения подушевого финансирования эта сумма составит примерно 415 тысяч тенге.
Отмечается, что ранее Министерство туризма и спорта оставалось единственным государственным органом, где применялась сметная система финансирования. Новый механизм позволит повысить эффективность управления отраслью и распределения бюджетных средств.
Для реализации проекта потребуется дополнительное финансирование из местных бюджетов. Эти расходы уже поддержаны решением Республиканской бюджетной комиссии.
Планируется, что подушевое нормативное финансирование во всех детско-юношеских спортивных школах страны будет внедрено в 2026 году.
