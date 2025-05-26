Высшая аудиторская палата Казахстана продолжает курс на усиление контроля за эффективностью использования государственных средств. В первом квартале 2025 года проведено четыре аудиторских мероприятия на 24 объектах, охвачено порядка 5,9 трлн тенге бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

По итогам проверок выявлены нарушения на сумму 355 млрд тенге, из которых:

3,3 млрд тенге — финансовые нарушения,

287,6 млрд тенге — неэффективное использование госсредств и ресурсов,

64,6 млрд тенге — недочеты в планировании.

Восстановлению подлежат 3,3 млрд тенге, из них 1 млрд уже возвращен в бюджет. По итогам проверок Правительству направлены 32 рекомендации, а проверяемым объектам — 159 поручений, исполнение которых находится под контролем ВАП до полного завершения.

В 2025 году Высшая аудиторская палата планирует завершить около 30 аудиторских мероприятий.

Ведомство подчеркивает, что ставка сделана на стратегический и риск-ориентированный подход к аудиту. Как отмечается в сообщении, качественный контроль — это не просто надзор, но и действенный инструмент возврата средств в бюджет, предотвращения новых нарушений и укрепления доверия общества к государственным институтам.