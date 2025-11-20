На пленарном заседании Сената Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин представил проект Закона РК "Об объемах трансфертов общего характера на 2026–2028 годы". Документ определяет параметры субвенций, изъятий и распределение расходов между республиканским и местными бюджетами, передаёт BAQ.KZ

По словам министра, местные бюджеты на ближайшие три года сбалансированы, а базовые расходы полностью учтены. Доходы регионов прогнозируются на уровне 10,7 трлн тенге в 2026 году, 12,1 трлн тенге - в 2027-м и 13,3 трлн тенге - в 2028-м. При этом расходы составят 14,9 трлн, 17,3 трлн и 18,7 трлн тенге соответственно.

"Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе. В расчете учтены целевые текущие трансферты, сохраняющие свое назначение, а также дополнительные направления финансирования: субсидии АПК, водосберегающие технологии орошения и содержание новых объектов. Эти расходы составят 1,5 трлн тенге в 2026 году, 1,6 трлн - в 2027-м и 1,7 трлн - в 2028-м", — отметил Серик Жумангарин.

В 2026 году объем субвенций составит 5,2 трлн тенге, изъятий - 879,9 млрд. По оценке МНЭ, зависимость местных бюджетов от республиканских средств снизится с 50,7% до 33%. Также Серик Жумангарин сообщил, что к 2028 году Павлодарская область станет самодостаточной, тогда как Мангистауская область вновь перейдет в категорию доноров.