На фондовом рынке Казахстана сегодня царил настоящий ажиотаж: акции ForteBank взлетели до рекордных 44,99 тенге за штуку, а к вечеру рухнули более чем на 30%, передает BAQ.KZ. Такой стремительный взлет и столь же резкое падение стали реакцией на новость о покупке банком 100% акций Home Credit Bank. Инвесторы бросились скупать бумаги на фоне сделки, но рынок быстро охладил перегретые ожидания.

С конца июня, когда стороны заявили о "принципиальной договоренности" по сделке, бумаги Forte начали резко дорожать. На момент 26 июня акции торговались по 7,9 тенге, а уже через две недели — 10 июля — в пике стоили почти в шесть раз дороже. Однако к концу сегодняшнего дня рынок резко остудил ажиотаж: котировки рухнули до 32 тенге, вернувшись к значениям предыдущего торгового дня.

Инвесторы в буквальном смысле сорвали джекпот — но только те, кто успел выйти из игры до резкого разворота. Правда, реальная стоимость акций, по сравнению с их балансовой ценой на конец марта (5,87 тенге), вызывала у аналитиков вопросы еще до обвала. На 1 апреля в обращении на KASE находилось более 90 млрд простых акций банка, и столь резкое удорожание заставило многих говорить о пузыре, надувшемся на волне ожиданий от слияния с Home Credit.

По официальным данным, объединение двух структур займет около года. Сделка пока не завершена, однако рынок уже отреагировал на новость резкими колебаниями котировок.