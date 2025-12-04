Высшая аудиторская палата Казахстана подвела итоги государственного аудита эффективности использования бюджетных средств и активов в Жамбылской области за период 2020–2024 годов, передает BAQ.KZ.

На заседании ВАП были представлены данные, отражающие как положительные тенденции в развитии региона, так и серьёзные системные проблемы в бюджетном планировании, закупках и реализации инвестпроектов.

Согласно отчёту, Жамбылская область демонстрировала рост основных макроэкономических показателей, однако её доля в структуре ВВП страны снизилась с 2,7% до 2,3%. В то же время объём привлечённых инвестиций за 10 месяцев текущего года превысил 553 млрд тенге, что на 40% больше прошлогодних значений. Несмотря на это, регион продолжает отставать от лидеров более чем в 3,5 раза по инвестициям в основной капитал.

Аудит выявил серьёзные проблемы в бюджетной дисциплине. Жамбылская область сохраняет высокую зависимость от трансфертов из республиканского бюджета, доля которых в среднем достигла 80%. За четыре года их объём вырос с 344 млрд до 521 млрд тенге. При этом установлены факты неосвоения более 38 млрд тенге бюджетных средств, что привело к снижению эффективности государственных программ.

Программа развития региона на 2021–2025 годы, как оказалось, не учитывает ряд критически важных проблем: отсутствие очистных сооружений в Таразе, рост очередников на жильё, низкий уровень внедрения водосберегающих технологий. Эти вопросы требуют системного решения, но не нашли отражения в действующих планах.

Особое внимание аудиторы уделили нарушениям в сфере госзакупок. В Таразе зафиксированы случаи необоснованного использования договоров с грифом "Для служебного пользования", что ограничивает конкуренцию и создаёт условия для недобросовестного выбора подрядчиков. Также выявлены эпизоды заключения договоров с аффилированными компаниями.

Слабый контроль привёл к неэффективности в реализации ряда инвестиционных проектов. Отдел ЖКХ Тараза оплатил более 537 млн тенге за ремонт дорог, однако работы не были начаты в течение 70 дней — фактическое исполнение началось только после вмешательства аудиторов. Другой пример — строительство газопровода для 18 населённых пунктов Шуского района: сроки проекта превысили нормативные в три раза, а выделенные 8,2 млрд тенге частично возвращались в бюджет из-за неосвоения.

В деятельности АО "СПК "Тараз" аудиторы отметили сокращение ключевых показателей развития с 18 до 5, причём оставшиеся индикаторы были снижены до уровня фактически достигнутых значений, что формально улучшило отчётность, но не повысило эффективность работы.

В целом аудит установил финансовые нарушения на сумму 58,5 млрд тенге, из которых 47,1 млрд приходятся на ошибки в бухгалтерском учёте и отчётности. Кроме того, выявлено неэффективное планирование и использование средств на 75,6 млрд тенге.

Высшая аудиторская палата заявила, что все выявленные нарушения будут находиться на её контроле. Планируется привлечение ответственных должностных лиц к ответственности, а также инициирование изменений в законодательство для предотвращения подобных проблем в будущем.