Финансовые органы вводят новые правила отслеживания банковских счетов казахстанцев
Министерство финансов Казахстана утвердило новый приказ от 12 ноября 2025 года, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ определяет формы и сроки предоставления банками сведений о счетах физических и юридических лиц, остатках и движении денежных средств, кредитах, а также доходах и имуществе граждан, включая операции в сфере электронной торговли, передает BAQ.KZ.
Главным нововведением приказа стало введение порога для отнесения операций на счетах физических лиц к признакам получения дохода от предпринимательской деятельности.
Ранее критерием считалось только количество поступлений — от 100 и более разных лиц в течение трёх последовательных месяцев. Теперь к этому добавляется условие: итоговая сумма поступлений за три месяца должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего года.
Таким образом, операции физических лиц, не предназначенные для предпринимательства, будут отслеживаться, если в течение трёх месяцев на счет поступило от 100 и более лиц сумма, превышающая установленный порог.
