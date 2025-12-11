Министерство финансов Казахстана утвердило новый приказ от 12 ноября 2025 года, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ определяет формы и сроки предоставления банками сведений о счетах физических и юридических лиц, остатках и движении денежных средств, кредитах, а также доходах и имуществе граждан, включая операции в сфере электронной торговли, передает BAQ.KZ.

Главным нововведением приказа стало введение порога для отнесения операций на счетах физических лиц к признакам получения дохода от предпринимательской деятельности.

Ранее критерием считалось только количество поступлений — от 100 и более разных лиц в течение трёх последовательных месяцев. Теперь к этому добавляется условие: итоговая сумма поступлений за три месяца должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего года.

Таким образом, операции физических лиц, не предназначенные для предпринимательства, будут отслеживаться, если в течение трёх месяцев на счет поступило от 100 и более лиц сумма, превышающая установленный порог.