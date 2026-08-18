Финансовый форум Евразии пройдет в Астане

9-10 сентября 2026 года в Астане состоится IX международный финансовый форум Astana Finance Days 2026 (AFD).

Мероприятие пройдет под темой Delivering Impact. Capital in Action и объединит представителей финансового и технологического секторов, инвесторов, регуляторов, государственных институтов и международного бизнеса.

Организатором форума выступит Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА).

Кто примет участие

Ожидается, что форум соберет более 5 500 участников из свыше 80 стран. В числе спикеров заявлены представители государственных органов, национальных компаний, международных финансовых организаций, инвестиционных и управляющих компаний.

Среди них – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, представители Islamic Development Bank Institute, Freedom Holding Corp., Binance, Mastercard, BlackRock, Goldman Sachs, Bloomberg, FTSE Russell и других международных организаций и компаний.

О чем будут говорить

Основной акцент форума будет сделан на практических решениях и новых возможностях для развития финансового рынка.

В числе ключевых тем:

рынки капитала и инвестиционные продукты;

регулирование и правовая инфраструктура финансового рынка;

инновации и финансовые технологии;

финансирование реального сектора экономики;

региональное и трансграничное сотрудничество;

развитие инвестиционных возможностей в Евразийском регионе.

Отдельный блок будет посвящен экосистеме МФЦА и историям компаний, которые развивали бизнес в юрисдикции центра, привлекали капитал и выходили на международные рынки.

Что представят на выставке

В рамках Astana Finance Days пройдет AFD Exhibition – специализированная выставочная площадка для банков, финансовых и инвестиционных организаций, финтех- и технологических компаний.

Участники смогут представить свои продукты и решения, обсудить перспективные проекты и установить деловые контакты с потенциальными партнерами и инвесторами.

Где зарегистрироваться

Регистрация участников и программа форума доступны на официальном сайте Astana Finance Days.

Напомним, что Astana Finance Days проводится с 2018 года и позиционируется как одна из ключевых площадок для обсуждения развития рынков капитала, инвестиций и финансовых технологий в Евразийском регионе.