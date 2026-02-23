Во время священного месяца Рамазан финики традиционно становятся одним из главных продуктов для разговения, сообщает BAQ.kz.

Их цены в разных городах Казахстана заметно различаются, и порой разница достигает десятикратного размера — от доступных сортов до элитных премиальных видов.

Бюджетные варианты

Самые дешёвые финики сегодня можно купить в Алматы — от 620 до 1300 тенге за упаковку. В Туркестане цены колеблются в пределах 650–1100 тенге, в Семее — 700–1000 тенге. В Кокшетау и Талдыкоргане упаковка обойдется от 950–980 тенге.

Столичные жители сталкиваются с ценами 900–1400 тенге, а в Актобе — 1000–1200 тенге. Павлодар, напротив, традиционно дорогой город по этому показателю: 1600–1730 тенге за упаковку.

В Караганде и Жезказгане стандартные иранские финики продаются от 800 до 1600 тенге за упаковку. В Атырау коробка стоит около 1200 тенге, а на развес иранские финики оцениваются примерно в 3500 тенге за килограмм. В Костанае стоимость фиников из Ирана и Туниса колеблется от 800 до 1500 тенге за 500 грамм, а более качественные сорта достигают 2500–3500 тенге за килограмм.

Премиальные сорта

Особое внимание привлекают «королевские» финики Medjool. В Шымкенте их килограмм стоит 10 300–13 000 тенге, в Костанае — 12 000–15 000 тенге. В Кызылорде цена достигает 6800 тенге, в Петропавловске — 7260 тенге, в Талдыкоргане и Актау — около 7000 тенге, в Уральске — 5000 тенге. Туркестан предлагает более доступные варианты — 4300–7000 тенге за килограмм.

Также популярны сорта Sukkari, Mabroom и Ajwa. Их стоимость в разных регионах варьируется от 7500 до 9750 тенге за килограмм, некоторые позиции оцениваются примерно в 9000 тенге.

На что влияет цена

Стоимость фиников формируется исходя из нескольких факторов: страны происхождения, сорта, размера плодов и формата продажи (упаковка или развес). Разница в цене между обычными и премиальными сортами может превышать десятикратный размер, что делает выбор фиников к Рамадану актуальной задачей для покупателя.

Таким образом, в Казахстане к празднику наблюдается широкий диапазон цен: от доступных 600–700 тенге за упаковку до 15 000 тенге за килограмм элитных сортов, что позволяет каждому найти вариант по своему бюджету.