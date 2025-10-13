Финишная прямая: аграрии Казахстана завершили 94% уборочной кампании
Сегодня, 11:20
94Фото: BAQ.KZ архив
В регионах Казахстана продолжается уборочная кампания, передает BAQ.KZ.
Прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн. га. Убрано 15,1 млн га или 94,1% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 24,6 млн тонн зерна.
Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 2,1 млн тонн масличных культур, 2,7 млн тонн картофеля при урожайности 228,7 ц/га, 3,6 млн тонн овощей при урожайности 307,9 ц/га.
Собрано 431 тыс. тонн капусты при урожайности 323,5 ц/га, 1026,8 тыс. тонн лука при урожайности 440,7 ц/га, 374,3 тыс. тонн моркови при урожайности 296,5 ц/га.
Уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.
