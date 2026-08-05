Финляндия получила разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища ядерных отходов

Финляндский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища для окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива.

Как сообщают зарубежные СМИ, объект Onkalo расположен рядом с атомной электростанцией «Олкилуото», примерно в 240 километрах от Хельсинки. Проект рассчитан на геологическое захоронение радиоактивных материалов на срок до 100 тысяч лет.

При этом разрешение пока не вступило в окончательную силу. Хранилищу предстоит пройти дополнительное согласование в Министерстве труда и экономического развития Финляндии. В ведомстве сообщили, что подготовка необходимой лицензии находится на завершающей стадии.

В рамках проекта предусмотрена многоуровневая система защиты. Отработавшее ядерное топливо будут помещать в чугунные капсулы, покрытые устойчивой к коррозии медной оболочкой. После герметизации контейнеры разместят в вертикальных скважинах на глубине более 400 метров в гранитной породе.

Оператором проекта выступает компания Posiva. Ранее она подала заявку на лицензию, которая должна действовать до конца 2070 года.