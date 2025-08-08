Финпирамида "Аяла Голд" в Шымкенте привлекла более 1 млрд тенге
Организатор арестована, имущество — под арест.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Шымкент при координации прокуратуры города пресёк деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под брендом "Аяла Голд", передает BAQ.KZ.
Компания, прикрываясь продажей ювелирных изделий, предлагала гражданам инвестировать средства с обещанной доходностью 50–60% ежемесячно и гарантией сохранности вложений. На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт привлечения новых участников.
По данным следствия, в схему было вовлечено более 400 вкладчиков, которые инвестировали свыше 1 млрд тенге. На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе.
По решению суда на недвижимость наложен арест.
Кроме того, в схему вовлекались родственники фигурантов, которые использовались как "дропперы" — через их банковские счета обналичивались деньги от новых участников.
Организатор пирамиды арестована на два месяца. Иные детали расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
