Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды "Harmony Rider Technology", передает BAQ.KZ.

Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.

Фактически деятельность "Harmony Rider Technology" не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.

Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.

В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.

Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.

На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее финпирамиду под видом аренды самокатов накрыли в Кызылорде.