Финская таможня расследует поставки в Россию, заявленные как экспорт в Казахстан и Турцию

Финская таможня расследует возможный обход санкций при поставках товаров в Россию почти на 6 млн евро. Экспортная компания указывала Казахстан и Турцию как страны назначения, но, по данным предварительного расследования, товары были вывезены в Россию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Yle.

В публикации Yle не уточняется, поступали ли эти товары фактически на территорию Казахстана и участвовали ли в поставках казахстанские компании.

Речь идет о поставках в 2022 и 2023 годах

По данным финской таможни, представители двух компаний из Восточной Финляндии могли организовать поставки товаров в Россию в нарушение санкций. Одна компания отвечала за экспортные операции, другая за хранение продукции.

Следствие считает, что в Россию вывезли гидравлические насосы, двигатели и различные клапаны примерно на 5,9 млн евро.

Экспорт такой продукции в Россию запрещен санкционными правилами Евросоюза с июля 2022 года.

По делу подозревают двух человек в крупном нарушении санкционного режима.

Предварительное расследование находится на завершающей стадии. До конца года материалы планируют передать в прокуратуру Восточной Финляндии для решения вопроса о предъявлении обвинений.

Один из подозреваемых проходит ответчиком еще по четырем делам о возможном нарушении санкций, которые рассматриваются в окружном суде Южной Карелии.

BAQ.KZ направил запрос в Комитет государственных доходов Казахстана, чтобы уточнить, поступали ли указанные товары на территорию страны и фиксировалось ли их дальнейшее перемещение.