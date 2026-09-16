Финская таможня расследует поставки в Россию, заявленные как экспорт в Казахстан и Турцию
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Финская таможня расследует возможный обход санкций при поставках товаров в Россию почти на 6 млн евро. Экспортная компания указывала Казахстан и Турцию как страны назначения, но, по данным предварительного расследования, товары были вывезены в Россию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Yle.
В публикации Yle не уточняется, поступали ли эти товары фактически на территорию Казахстана и участвовали ли в поставках казахстанские компании.
Речь идет о поставках в 2022 и 2023 годах
По данным финской таможни, представители двух компаний из Восточной Финляндии могли организовать поставки товаров в Россию в нарушение санкций. Одна компания отвечала за экспортные операции, другая за хранение продукции.
Следствие считает, что в Россию вывезли гидравлические насосы, двигатели и различные клапаны примерно на 5,9 млн евро.
Экспорт такой продукции в Россию запрещен санкционными правилами Евросоюза с июля 2022 года.
По делу подозревают двух человек в крупном нарушении санкционного режима.
Предварительное расследование находится на завершающей стадии. До конца года материалы планируют передать в прокуратуру Восточной Финляндии для решения вопроса о предъявлении обвинений.
Один из подозреваемых проходит ответчиком еще по четырем делам о возможном нарушении санкций, которые рассматриваются в окружном суде Южной Карелии.
BAQ.KZ направил запрос в Комитет государственных доходов Казахстана, чтобы уточнить, поступали ли указанные товары на территорию страны и фиксировалось ли их дальнейшее перемещение.