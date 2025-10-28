В Акорде состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Финляндии Александром Стуббом, прибывшим с официальным визитом в Астану, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что визит Александра Стубба имеет особое значение и станет важным шагом в развитии казахстанско-финляндских отношений.

"Ваш визит имеет особое значение – это важное и во многом прорывное событие, которое придаст новый импульс развитию двусторонних связей. Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также отметил значимость бизнес-форума, проходящего по инициативе финской стороны, выразив уверенность, что он вдохновит предпринимателей обеих стран на развитие деловых связей.

В свою очередь Александр Стубб напомнил, что его визит в Казахстан — уже третий, и выразил намерение укреплять партнерство по двум ключевым направлениям — экономическому сотрудничеству и вопросам международной безопасности.

"Меня сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Приятно было увидеть на улицах Астаны знакомые финские бренды — Isku и Honkarakenne", — отметил он.

По его словам, стороны намерены продолжить обсуждение актуальных внешнеполитических вопросов и укрепление взаимного доверия.