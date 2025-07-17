ФК "Кайрат", обыграв словенскую "Олимпию", вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Алматинский клуб в домашнем матче против команды из Словении смог выиграть со счётом 2:0. Первая встреча в Любляне завершилась со счётом 1:1.

Как алматинская команда смогла преодолеть первый раунд квалификации? И каковы теперь перспективы "Кайрата" в Лиге чемпионов? Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Футбольные чемпионаты Словении и Казахстана одного уровня

Шансы на выход из первого раунда квалификации у "Кайрата" и "Олимпии" перед первым матчем были одинаковыми, говорит ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов. После ничьей в первой встрече шансы алматинской команды стали выше.

"В домашнем матче "Кайрат" показал характер, воспользовался ошибками соперника в первом тайме. "Кайрат" не дал сопернику развернуться, закрыл все подходы и заслуженно победил", — говорит экс-футболист.

По его словам, футбольные чемпионаты Словении и Казахстана примерно одного уровня. Что касается сборных, то Словения сильнее сборной Казахстана.

В чемпионате Словении в основном играют иностранные футболисты, а лучшие игроки уезжают в более сильные чемпионаты — Италию, Испанию, Германию, Францию.

"Бюджеты клубов Словении не такие большие. Это крепкие середняки: "звёзд с неба не хватают", но и лёгкими соперниками их не назовёшь. Так что недооценки со стороны соперника быть не могло".

Эксперт отмечает командные действия обороны "Кайрата": все защитники и опорники сыграли здорово. В индивидуальных действиях он выделяет нападающего "Кайрата" Жоржиньо — он забил гол, отдал голевую передачу, много действовал как в атаке, так и в обороне.

Что касается Дастана Сатпаева, эксперт считает, что второй матч дался нападающему тяжелее.

"Он сделал своё дело в первой игре: забил гол, когда пробежал практически со своей половины поля, поддержал атаку Жоржиньо, добежал на высокой скорости и получил пас уже на пустые ворота. Этим он открыл счёт и начал победное шествие "Кайрата". Во втором матче ему было тяжелее — соперник играл с ним плотно, не давал развернуться и убежать. Но и "Кайрат" действовал рационально: забив два гола, команда сосредоточилась на обороне, и игроки атаки больше помогали в защите, чем шли вперёд", — говорит эксперт.

"По силам пройти финнов"

Спортивный функционер Алтай Даумов отмечает, что победа "Кайрата" не стала неожиданностью, так как алматинская команда с первых минут показала лидерскую игру.

"Для многих, наверное, стало неожиданным, как легко это произошло. "Кайрат" с первых минут начал играть в свою игру, забил гол, и после этого не оставалось сомнений, что команда пройдёт дальше. Это действительно радует. Поэтому сам по себе проход не стал неожиданностью, а вот то, что они сделали это дома так уверенно и легко — наверное, для многих оказалось приятной неожиданностью", — говорит Даумов.

По его мнению, соперник показал слабую игру, и в то же время "Кайрат" не дал преимущества "Олимпии". Влияет, возможно, и то, что сезон Казахстанской Премьер-лиги в самом разгаре.

"Ребята функционально лучше готовы, они на ходу. Финнов нужно проходить и гарантировать себе еврокубки. Как минимум можно обеспечить участие в Лиге конференций после победы над "КуПСом". Думаю, это отличная мотивация. А если удастся пройти ещё дальше — в Лигу Европы или Лигу чемпионов, то это вообще будет великолепный результат для всего казахстанского и алматинского футбола. Желаем ребятам удачи и надеемся, что будем радоваться победам "Кайрата" и проходам дальше. Возможно, даже до групповой стадии Лиги чемпионов. Почему бы и нет?", — говорит Даумов.

Следующий соперник "Кайрата" в квалификации — КуПС из Финляндии. Он отмечает, что состав команды выглядит неплохо: у клуба есть качественные легионеры.

"Мне удалось посмотреть их матч с "Милсами", командой из Молдовы, особенно ответную игру. Финны не показали ничего сверхъестественного. Поэтому с ними вполне можно играть и проходить. Но для этого нужно сохранить максимальную концентрацию — так же, как во втором матче", — говорит эксперт.

План Рафаэля Уразбахтина

Комментатор Эльдар Аманбаев признаётся, что ожидал от славянской команды более качественную игру, так как в первой встрече соперники доминировали.

"Я думаю, что план Рафаэля Уразбахтина сработал. Быстрый гол сбил соперника с колеи и полностью разрушил их игру. Дальше всё было делом классики: в таких матчах, если у тебя надёжная оборона, то команда, являющаяся чемпионом своей страны, должна уметь удерживать счёт 2:0 до финального свистка — что мы с вами и увидели. Шикарная атмосфера была на стадионе, видно, что болельщики тоже соскучились по международным матчам и европейским турнирам. Поэтому я думаю, что "Кайрат" сделал серьёзную заявку не только на выход в следующий раунд, но и на попадание в групповую стадию. Если жеребьёвка окажется благоприятной, клуб просто обязан проходить дальше. И я верю, что он впервые в своей истории выйдет в групповую стадию Лиги чемпионов и подарит Казахстану настоящий праздник Лиги чемпионов", — говорит комментатор.

На вопрос о лучших игроках "Кайрата" комментатор отметил всю команду и тренерский штаб, подчеркнув грамотную подготовку и удачные тактические решения.

По его мнению, следующий соперник — финский "КуПС" — не выглядит непреодолимой преградой. По его словам, "Кайрат" в этой паре является небольшим фаворитом: команда в хорошем тонусе, решены проблемы с составом и нападением, а у тренера Рафаэля Уразбахтина есть чёткий план на игру.

Несмотря на сложную логистику до Финляндии, алматинский клуб готов пройти дальше, и эта победа только укрепила позиции тренера — просто так он уходить не собирается.