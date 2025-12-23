С 2026 года доходная часть бюджета увеличится примерно на 4 трлн тенге, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, передаёт BAQ.KZ.

"Основные принципы, закрепленные в новой фискальной политике, это, прежде всего, снижение региональной диспропорции через систему региональных стандартов, диспропорций в развитии предпринимательства, прежде всего микро- малого бизнеса. Фискальная политика с 2026 года предполагает, прежде всего, увеличение доходной части бюджета дополнительно порядка 4 трлн тенге", - сказал Жумангарин.

Он отметил, что дополнительные финансовые ресурсы будут направлены на развитие и поддержку казахстанского бизнеса.

"Принцип расширения налоговой базы наряду с тем, что субъекты бизнеса будут зарабатывать больше, является определяющим.

Правительство полностью отдает себе отчет в том, что внешние факторы (логистика, сложная международная обстановка, валютные колебания), а также внутренние факторы (налоговая, тарифная реформы) являются нагрузкой прежде всего для малого и среднего предпринимательства", - сказал Жумангарин.