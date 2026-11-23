Fitch сохранило рейтинг «Самрук-Қазына» и КТЖ
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы» со стабильным прогнозом. Оценки обеих организаций по-прежнему во многом опираются на высокую вероятность государственной поддержки.
Рейтинг фонда «Самрук-Қазына» подтвержден на уровне BBB со стабильным прогнозом и приравнен к суверенному рейтингу Казахстана. Fitch Ratings оценивает вероятность экстраординарной государственной поддержки фонда как практически гарантированную (Virtually Certain).
Такая оценка обусловлена тем, что государство является единственным акционером фонда, назначает его руководство и использует организацию в качестве инструмента реализации стратегических государственных задач.
Кредитный рейтинг КТЖ подтвержден на уровне BBB- со стабильным прогнозом, что на одну ступень ниже оценки фонда. При этом агентство оценивает вероятность государственной поддержки компании как чрезвычайно высокую (Extremely Likely). Самостоятельный кредитный профиль КТЖ оценен на уровне bb-.
Напомним, АО «НК «Қазақстан темір жолы» полностью принадлежит государству через фонд «Самрук-Қазына» и является национальным железнодорожным оператором Казахстана.
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