Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы» со стабильным прогнозом. Оценки обеих организаций по-прежнему во многом опираются на высокую вероятность государственной поддержки.

Рейтинг фонда «Самрук-Қазына» подтвержден на уровне BBB со стабильным прогнозом и приравнен к суверенному рейтингу Казахстана. Fitch Ratings оценивает вероятность экстраординарной государственной поддержки фонда как практически гарантированную (Virtually Certain).

Такая оценка обусловлена тем, что государство является единственным акционером фонда, назначает его руководство и использует организацию в качестве инструмента реализации стратегических государственных задач.

Кредитный рейтинг КТЖ подтвержден на уровне BBB- со стабильным прогнозом, что на одну ступень ниже оценки фонда. При этом агентство оценивает вероятность государственной поддержки компании как чрезвычайно высокую (Extremely Likely). Самостоятельный кредитный профиль КТЖ оценен на уровне bb-.

Напомним, АО «НК «Қазақстан темір жолы» полностью принадлежит государству через фонд «Самрук-Қазына» и является национальным железнодорожным оператором Казахстана.