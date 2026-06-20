Fitch сохранило рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» с прогнозом «Стабильный», отметив сильные внешние позиции страны и низкий уровень государственного долга. По оценке аналитиков, ключевыми факторами поддержки рейтинга остаются значительный объем чистых иностранных активов, устойчивость внешнего сектора и сравнительно низкая долговая нагрузка правительства.

В Fitch считают, что рост цен на нефть в 2026 году будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой устойчивости страны. По состоянию на конец мая валютные активы Национального фонда достигли 66,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Агентство ожидает, что Казахстан сохранит одну из самых сильных позиций по чистым иностранным активам среди стран с аналогичным рейтингом.

Дополнительным фактором устойчивости остаются международные резервы страны. В мае их объем достиг 67,6 млрд долларов. В Fitch отмечают, что существенную роль в росте резервов сыграли высокие мировые цены на золото. Агентство также прогнозирует сохранение государственного долга на относительно низком уровне — около 23% ВВП в 2026–2027 годах. Отдельно аналитики указали на высокие темпы экономического роста.

По итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%. Рост был обеспечен не только сырьевым сектором, но и развитием транспорта, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. В Fitch ожидают, что именно несырьевые отрасли продолжат поддерживать экономическую активность страны в ближайшие годы.