Министерство обороны Республики Казахстан приступило к реализации пилотного проекта срочной военной службы нового формата — SARBAZ+, передает BAQ.KZ.

Программа направлена на повышение качества подготовки призывников и внедрение современных технологий в повседневную армейскую жизнь.

Уже этой осенью 150 молодых казахстанцев начнут службу по модели SARBAZ+ в войсковой части 78460 Сил воздушной обороны в Алматинской области. Проект объединит профессиональное обучение, цифровой мониторинг здоровья, систему видеоаналитики и развитую инфраструктуру для спорта и досуга. Каждый военнослужащий получит фитнес-браслет, передающий данные о состоянии здоровья в реальном времени медицинскому персоналу и командирам.

В рамках SARBAZ+ внедряются курсы по телекоммуникациям и IT совместно с ведущими компаниями, а также обучение основам управления беспилотниками и радиосвязи. Помимо этого, призывники смогут изучать казахский и английский языки. Для поддержки психологического здоровья создается комната эмоциональной разгрузки, а офицеры и сержанты пройдут курсы повышения квалификации, включая международную программу CCNA Cisco.

Проект также предусматривает развитие интеллектуальных способностей через шахматные секции и комплексное спортивное оборудование. Для удобства призывников создан официальный сайт с полной информацией и возможностью онлайн-регистрации.

"SARBAZ+ — это шанс не только пройти службу, но и получить знания и навыки, востребованные в гражданской жизни", — подчеркнул заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.

В случае успеха проект планируется масштабировать на другие подразделения Вооружённых сил Казахстана, делая армию более современной и технологичной.