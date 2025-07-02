В столице завершено расследование и вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с продажей фальшивых подарочных сертификатов на посещение популярного фитнес-центра, передает BAQ.KZ. Злоумышленник, ранее работавший тренером в спортивных клубах, продавал самостоятельно изготовленные сертификаты, не имевшие юридической силы, вводя покупателей в заблуждение.

Мошенник предлагал сертификаты по цене 150 тысяч тенге, утверждая, что они обеспечивают годовое посещение фитнес-центра, в то время как реальная стоимость подлинных сертификатов составляла около 700 тысяч тенге. Потерпевшими стали 24 человека, которые, придя в спортклуб, узнали о недействительности своих документов и обратились в правоохранительные органы.

Общий ущерб составил более 3,5 миллионов тенге. По итогам следствия дело было передано в суд, который учёл возмещение ущерба и отсутствие отягчающих обстоятельств. Мошенник был приговорён к трём годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Прокуратура столицы напоминает, что подобные схемы мошенничества с подарочными сертификатами и картами становятся всё более частыми, особенно в условиях роста популярности онлайн-покупок и сервисов. Для безопасности рекомендуется приобретать услуги только у официальных продавцов, чтобы избежать риска стать жертвой обмана.

За хищение чужого имущества путём обмана законодательство предусматривает уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.