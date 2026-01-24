Физики выяснили: время не идеально ровное и может "дрожать"
Международная группа физиков пришла к выводу, что время может испытывать микроскопические колебания под воздействием гравитации.
Международная группа физиков пришла к выводу, что время может испытывать микроскопические колебания под воздействием гравитации, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Physical Review Research.
Это означает, что идеальная точность измерения времени невозможна даже теоретически — во Вселенной существует фундаментальный предел для любых часов.
Исследование, опубликованное в Physical Review Research, связывает квантовый "коллапс" частиц с гравитацией. Если именно она отвечает за переход квантовой неопределенности в наблюдаемую реальность, то пространство-время не может быть полностью стабильным и должно слегка флуктуировать.
Эти колебания настолько малы, что не влияют на работу современных атомных часов, однако имеют большое значение для фундаментальной физики. По словам авторов, результаты приближают науку к объединению квантовой механики и теории относительности Эйнштейна и меняют представление о самом течении времени.
