Физлицам в Казахстане продлили срок верификации новых телефонов до 25 июня
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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявило о продлении срока бесплатной верификации мобильных устройств для физических лиц до 25 июня, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщил председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, это решение принято в целях плавного перехода граждан к новой системе регистрации телефонов.
"Если вы — физическое лицо, приобрели телефон, например, в феврале или апреле, но не включали его, у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно верифицировать устройство. Разрешается зарегистрировать до двух телефонов на одного человека", — пояснил Сейсембеков.
Он отметил, что для импортеров и представителей бизнеса срок остаётся прежним — до 25 мая. За это время они обязаны внести данные о ввезённых устройствах в государственный портал.
Система верификации направлена на повышение безопасности, защиту от серых поставок и создание прозрачного рынка мобильных устройств в Казахстане.
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