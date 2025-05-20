Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявило о продлении срока бесплатной верификации мобильных устройств для физических лиц до 25 июня, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, это решение принято в целях плавного перехода граждан к новой системе регистрации телефонов.

"Если вы — физическое лицо, приобрели телефон, например, в феврале или апреле, но не включали его, у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно верифицировать устройство. Разрешается зарегистрировать до двух телефонов на одного человека", — пояснил Сейсембеков.

Он отметил, что для импортеров и представителей бизнеса срок остаётся прежним — до 25 мая. За это время они обязаны внести данные о ввезённых устройствах в государственный портал.

Система верификации направлена на повышение безопасности, защиту от серых поставок и создание прозрачного рынка мобильных устройств в Казахстане.